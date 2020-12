Ex Merloni, dichiarato il fallimento della Indelfab

GUALDO TADINO – La sezione Fallimentare del Tribunale di Ancona ha rigettato la richiesta di concordato liquidatorio presentato il 30 settembre scorso dichiarando, martedì, il fallimento della Indelfab di Fabriano, la ex JP Industries che aveva acquisito i comparti del ‘bianco’ dell’Antonio Merloni. Il giudice delegato Giuliana Filippello ha fissato l’udienza per il 18 marzo prossimo e ha nominato Simona Romagnoli, Sabrina Salati e Luca Cortellucci come curatori fallimentari. Per i quasi 600 lavoratori degli stabilimenti di Marche e Umbria (294 a Fabriano e 272 a Gaifana), che saranno in cassa integrazione fino al 15 maggio (ma è possibile una proroga di sei mesi), all’orizzonte appare ora lo spettro dei licenziamenti. La procedura di mobilità prevede due anni di Naspi.

Il bando Il 10 dicembre si terrà un incontro al Ministero dello sviluppo economico che, nei giorni scorsi, ha pubblicato il bando per la selezione di iniziative imprenditoriali per il rilancio dell’area industriale della ex Antonio Merloni. L’Accordo di programma, varato una prima volta nel 2015, è stato ulteriormente prorogato fino al marzo 2022 visto che ancora ci sono risorse a disposizione: queste ammontano complessivamente a 21,6 milioni di euro, dei quali 9,1 per l’Umbria. Le domande potranno essere presentate a partire dal 20 gennaio. “La misura – spiega il Ministero – promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio dei comuni dell’area coinvolta dalla crisi del gruppo, finalizzate al rafforzamento e alla riqualificazione del tessuto produttivo locale, anche tramite l’attrazione di nuovi investimenti, nonché alla ricollocazione dei lavoratori”.

La Fiom “È una notizia disastrosa – dice Pierpaolo Pullini della segreteria Fiom Ancona – per le lavoratrici, i lavoratori e il territorio tutto nel momento in cui si stava cercando di costruire percorsi per il rilancio e la salvaguardia occupazionale. Anziché agire in maniera unilaterale, l’azienda avrebbe dovuto confrontarsi con le organizzazioni sindacali e condividere il percorso, nell’interesse delle persone. Dopo aver respinto il concordato a inizio anno, anche questa nuova istanza della Indelfab viene rigettata, a dimostrazione che le scelte fatte non erano quelle corrette, come da noi più volte dichiarato”.