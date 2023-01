Evasione fiscale per 20 milioni: sequestri alla Unicusano, fra gli indagati anche Bandecchi

TERNI– Arrivano le Fiamme Gialle nella sede romana dell’Università Niccolò Cusano. I finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria hanno eseguito un sequestro di beni “per equivalente” che supera i 20 milioni di euro nei confronti dell’ateneo, proprietario della Ternana. Una verifica delle Fiamme Gialle, coordinata dal procuratore aggiunto Stefano Pesci e dalla sua sostituta Valentina Margio, ha evidenziato importi milionari evasi dal 2016 al 2020. L’amministratore delegato Stefano Bandecchi, patron della Ternana, segretario di Alternativa Popolare e candidato sindaco a Terni alle prossime amministrative, è indagato insieme ad altre tre persone, tutti accusati di dichiarazione infedele. A riportare la notizia, basata su un comunicato stampa delle Fiamme Gialle della capitale, è il quotidiano La Repubblica, seguito poi da altre testate nazionali come Il Corriere della Sera.

Ternana non indagata

Sequestrata anche una Rolls Royce del valore di 505,000 e una Ferrari poco meno quotata. L’università, che lavora con il ministero dell’Istruzione, è proprietaria anche di una radio che trasmette nella capitale e dintorni. La Ternana invece non è indagata. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale capitolino, su richiesta della locale Procura della Repubblica, al fine di assicurare il profitto del reato tributario contestato, a fronte di ricavi non dichiarati per oltre 80 milioni di euro da un ente non statale attivo nella formazione universitaria, l’Unicusano appunto.