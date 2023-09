Eurovolley a Perugia: l’Italia prende le misure all’Estonia 3-0, ora c’è la Serbia

PERUGIA – Grande festa a Perugia. L’Italia conquista la sua seconda vittoria in questo Campionato Europeo, battendo 3-0 (25-17, 25-22, 25-19) un’Estonia capace di mettere in difficoltà gli azzurri nel secondo set, ribaltato e conquistato poi grazie anche all’innesto di Rinaldi. A fare da scenario alla prima degli azzurri a Perugia, un PalaBarton rinnovato, con 2.932 presenze per un incasso di 90.311 euro.

Fra gli spettatori, a fare il tifo per gli azzurri, erano il ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida e il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Sabato c’è ‘Italia, leader con due vittorie, e assieme alla Serbia, nel gruppo A, scenderà nuovamente in campo al PalaBarton di Perugia proprio contro Atanasijevic e compagni per chiudere la due giorni umbra, prima di spostarsi ad Ancona.