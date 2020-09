Eurochocolate 2020, fumata nera dal Centro operativo regionale della Protezione civile

PERUGIA – Fumata nera. Lunedì mattina mattina durante una videoconferenza con tutti i soggetti coinvolti, dal Centro operativo regionale della protezione civile è stato dato parere negativo per lo svolgimento di Eurochocolate 2020 che dovrebbe aprirsi tra meno di un mese a Perugia. Una contrarietà che è emersa si dal fronte della Prociv che da quello della sanità regionale. Impossibile, secondo quanto riferito, controllare la catena dei contatti in un’area troppo vasta per essere organizzata attraverso un sistema di varchi. A prendere la decisione definitiva saranno ora Comune e Prefettura.