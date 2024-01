PERUGIA/TERNI – Epifania all’insegna dell’arte e della cultura anche in Umbria. Seguendo le indicazione del ministero della Cultura, sabato 6 gennaio, i musei, i parchi archeologici e i luoghi della cultura statali resteranno aperti. E in più domenica, torna la speciale iniziativa “domenicalmuseo“ che consente l’ingresso libero e gratuito per tutti.

Perugia L’Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone sono aperti dalle 9 alle 13.30 e domani alle 10.30 c’è la visita guidata sul tema “’Ipogeo dei Volumni e l’Antiquarium della Necropoli del Palazzone“. Aperto anche il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria (nella foto) dalle 8.30 alle 19.30 come Villa del Colle del Cardinale: nei due giorni si può visitare dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, sempre con visite guidate alle 11 e alle 15. Spoleto A Spoleto il Museo Archeologico Nazionale e Teatro Romano è aperto dalle 8.30 alle 19.30 e la Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato dalle 9.30 alle 18.30 (domenica alle 12 visita guidata “Uno sguardo dall’alto). Le altre mete A Campello il Tempietto sul Clitunno resta aperto dalla 10 alle 13 mentre a Gubbio ci sono il Teatro Romano e Palazzo Ducale , entrambi con orario non stop dalle 8.30 alle 19.30. E ancora il Museo Paleontologico Boldrini di Pietrafitta è aperto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 1.30, sempre con visita guidata alle 16. L’area Archeologica di Carsulae è aperta dalle 8.30 alle 17 e Castello Bufalini di San Giustino dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Infine a Orvieto il Museo Archeologico Nazionale resta aperto dalle 8.30 alle 19.20 mentre la Necropoli etrusca di Crocifisso del Tufo è momentaneamente chiusa per lavorio