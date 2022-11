Energie rinnovabili, dalla Regione 26 milioni di euro per sviluppare il settore

Aiuto alle imprese

“Il tema energia deve essere affrontato a livello nazionale – ha affermato Tesei – ma la Regione non si sottrae e fa la sua parte dando una risposta importante alle imprese, dalle più piccole alle più grandi e maggiormente energivore. Vogliamo mantenere in vita le imprese che rischiano di chiudere e siamo certamente una delle prime Regioni che fa un bando del genere”. Un bando “innovativo” per Fioroni e focalizzato su fotovoltaico e autoconsumo delle aziende “in risposta alla crisi energetica per affrontare un momento duro ma anche per affrontare scenari futuri”. “È anche la prima misura che viene messa a terra della nuova programmazione comunitaria” ha aggiunto l’assessore. La possibilità di scegliere tra un contributo a fondo perduto o un finanziamento agevolato, definita dal presidente Gepafin “un’opportunità di fondamentale importanza in un momento in cui tante piccole imprese fanno fatica ad accedere al credito”, non sarà comunque possibile per le grandi imprese le quali potranno chiedere esclusivamente un finanziamento del 50% dell’investimento finanziario. Rispetto alle tempistiche, il bando sarà pubblicato il 23 novembre mentre a partire da gennaio le imprese potranno presentare domanda e avranno a disposizione un mese di tempo.