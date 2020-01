Emergenza difesa: si fa male Suagher, le Fere ripensano al mercato

TERNI – La Ternana aveva detto, per bocca del patron Stefano Bandecchi, di non voler fare mercato, ma la gara di mercoledì pomeriggio col Catania potrebbe costringere il ds Luca Leone a rivedere il proposito. Emanuele Suagher infatti è uscito dolorante al ginocchio destro. Si è sottoposto ad una ecografia subito dopo il match e ad altri esami nella giornata di giovedì ma la società fa sapere che ne occorreranno degli altri nella giornata di venerdì per una valutazione completa dell’infortunio.

Ecco quindi che la Ternana si sta cautelando. Leone si è messo a caccia di un difensore centrale e l’identikit porta ad Antonio Pergreffi, classe 1988, attualmente in forza al Piacenza, 21 presenze e 5 reti in questa stagione. Per il resto, l’unica operazione alla quale la Ternana sta lavorando è la cessione di Andrea Repossi, pienamente ristabilito dall’infortunio e mai utilizzato in questa stagione. Il mercato si chiude alle 23 del 31 gennaio.