Alluvione, rientrata dalla Toscana la Protezione civile dell’Umbria

PERUGIA – Ha completato le sue attività di aiuto ed è rientrata in Umbria anche il secondo contingente della colonna mobile della protezione civile regionale, impegnata dal 2 novembre in Toscana, colpita dall’emergenza alluvionale. Lunedì 13 novembre, il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha riunito nella sala del Consiglio del Comune di Campi Bisenzio tutte le rappresentanze delle colonne mobili regionali e del volontariato, fra cui quella umbra, per ringraziare del supporto fornito. Alla struttura regionale di protezione civile e ai volontari impegnati, va anche il rinnovato grazie dell’assessore Enrico Melasecche. La colonna mobile della Regione Umbria era stata indirizzata ad operare nel territorio di Prato.