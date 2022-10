PERUGIA – Dopo oltre dieci giorni è arrivata la verifica del conteggio elettorale da parte della Cassazione che fa scattare il semaforo verde per le parlamentari uscenti Catia Polidori (Forza Italia) ed Emma Pavanelli del M5S. Per il resto, tutto viene confermato: nei tre collegi eletti Virginio Caparvi (Lega), Raffaele Nevi (FI) e Franco Zaffini (FdI); al proporzionale entrano Emanuele Prisco (Camera) e l’ex ministro Antonio Guidi (Senato) per FdI e, per il Pd, al Senato Walter Verini e alla Camera Anna Ascani. Restano fuori il presidente dell’assemblea regionale Marco Squarta di Fratelli d’Italia e Pierluigi Spinelli del Partito democratico. La folignate Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi Sinistra entra in Parlamento grazie al seggio che è scattato a Lecce. Partita chiusa. Ufficialmente.