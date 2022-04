Elezioni Todi, presentato il candidato di ‘Campo largo’ Catterini: “Conosco bene la nostra comunità”

L’occasione della presentazione è stata data dall’inaugurazione della sede del “Comitato Elettorale di Catterini Sindaco”. Un incontro durato quasi un’ora durante il quale hanno preso la parola un rappresentate per lista: Roberta Marchegiani per CiviciX, Elena Giulianelli per M5S, Umberto Magni segretario comunale del Pd, Andrea Caprini per Sinistra per Todi. I quattro esponenti locali hanno espresso con brevi interventi le motivazioni del sostegno alla candidatura di Catterini e la visione del progetto amministrativo condiviso da dall’alleanza civico politica composta da: Civici X Todi, Movimento 5 Stelle, Pd, Partito Socialista e Sinistra per Todi.

Le replica alle critiche

Catterini alle critiche di chi dice che lui non è mai stato fino ad oggi un personaggio politico ha replicato: “E’ vero che non mi sono mai mai occupato di politica in maniera diretta, mi sono sempre però interessato per indole e scelta, alla vita sociale. Sono un democratico, riformista, laico, che pone al primo posto i valori della libertà, dell’uguaglianza e della fraternità; credo nella necessità di rispettare e difendere, sempre e comunque, la dignità delle persone in quanto tali, nella necessità di tutelare il lavoro, di favorire la possibilità di ciascuno di realizzarsi personalmente e nelle formazioni sociali; rispetto quindi la libertà di espressione e perseguo i metodi della dialettica e della condivisione, senza preconcetti, dogmi ideologici, nella piena consapevolezza della mia, nostra, fallibilità, della conseguente necessità di equilibrio, confronto, rispetto sempre e comunque verso tutti. In questo tempo storico, il fatto che io non provenga direttamente dal mondo della politica e che non sia diretta espressione di una formazione, è una garanzia di equilibrio e di pluralità, sia per la coalizione, ma soprattutto per i cittadini”.