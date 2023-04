Elezioni Terni, si presenta Potere al Popolo con Silvia Tobia: “Unità a difesa degli ultimi”

TERNI – Presentazione ufficiale lunedì a Palazzo Spada per la candidata sindaco di Potere al Popolo Silvia Tobia e la lista che la sostiene. “Il nostro movimento – ha spiegato la Tobia – è nato nel 2017 a Napoli, in un ex ospedale psichiatrico abbandonato, e raccoglie tutti coloro che non cedono alla rassegnazione e contrastano la disumanità dei nostri tempi, il cinismo del profitto e della rendita, lo svuotamento della democrazia. Vogliamo che le persone riacquistino fiducia nella politica che è l’unico mezzo per cambiare la nostra società. Serve unità a difesa degli interessi degli ultimi, altrimenti i professionisti della politica continueranno a prendere decisioni sulla nostra pelle, indisturbati. Ripartiamo dai comitati di quartiere e da una città policentrica che vuole dare alle periferie la stessa dignità che solitamente viene riservata al centro. Lavoreremo per incentivare e creare luoghi di cultura, il piccolo commercio e la socialità. Vogliamo spazi in cui incontrarsi, discutere dei problemi della città e dialogare con l’amministrazione comunale. Noi non caleremo decisioni dall’alto ma vogliamo interloquire con i cittadini per trovare le soluzioni insieme a loro”.

Lottare per i diritti

Sono poi intervenuti alcuni dei candidati, a partire dalla capolista Benedetta Calderigi, secondo la quale “«la politica si fa in prima persona, noi ci mettiamo ogni giorno cuore e faccia perché una delega non basta, ma serve partecipazione: quello che noi chiamiamo ‘controllo popolare’. Il diritto alla felicità nel concreto vuol dire lottare per estendere i diritti”