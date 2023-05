Elezioni Terni, l’europeista Bandecchi stringe un’alleanza con Italexit

TERNI – Un partito che si dice fieramente europeo ed atlantista, insieme ad un No Euro, No Ue e No Vax. Potenza delle elezioni, verrebbe da dire. Sta di fatto che in una conferenza stampa, Alternativa Popolare, il partito del candidato sindaco Stefano Bandecchi ha annunciato il matrimonio politico con Italexit, il movimento fondato dal giornalista Gianluigi Paragone, fautore dell’uscita dell’Italia dalla Ue e dall’Euro e fra i più attivi nel contrasto alla vaccinazione: “Come bravi operai – ha detto l’imprenditore livornese e patron della Ternana calcio – lavoreremo per la città”.

Le parole di Italexit

“L’unione con Bandecchi nasce dalla ricerca di un progetto fattibile per Terni – ha detto Federico Vecchiarelli, coordinatore regionale di Italexit -. In lui e nel suo staff – ha aggiunto – abbiamo riconosciuto la necessaria intelligenza politica”. Bandecchi ha spiegato di non rinnegare il suo europeismo e di condividere con Italexit un progetto di città: “Nessuno di noi vuole aprire un porto a Terni ma vogliamo mettere a posto le strade, tagliare l’erba e rendere la città migliore insieme ai cittadini”.