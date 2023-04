Elezioni Terni: fra i candidati di Bandecchi ex consiglieri, giornalisti e tanta Ternana

TERNI – Il coordinatore ternano di Alternativa Popolare- Bandecchi Sindaco Riccardo Corridore ha pubblicato alcuni nomi candidati nelle quattro liste a supporto dell’imprenditore e patron rossoverde, ovvero, oltre al partito, Noi con Terni, Con Bandecchi per Terni e Terni per loro.

Nelle liste di Alternativa Popolare si trovano fra gli altri l’ex assessore Sara Francescangeli, anche, ex leghista uscita sbattendo la porta dalla Giunta Latini; Raffaello Federighi, l’ex ufficiale dei Carabinieri di Viterbo eletto con Forza Italia ad inizio consiliatura e poi decaduto per una precedente condanna.

Recentemente si è distinto per essere stato in prima linea contro vaccini e green pass. Presente anche Marina Severoni, altra protagonista della scena politica del recente passato, già consigliera comunale e provinciale di Forza Italia ai tempi di Raffaelli. Inoltre, sono presenti anche Marco Iapadre, noto tifoso rossoverde ed opinionista in diverse tv locali e Tiziana Laudadio, insegnante, giornalista e volto noto delle tv locali.

Le altre liste

Nella lista Noi con Terni, insieme a tanti tifosi della Ternana piuttosto famosi anche lo storico Danilo Pirro. La lista con Bandecchi per Terni annovera, fra gli altri, due dipendenti della Ternana, ovvero Agnese Passoni e Giulia Rosati e il consigliere comunale uscente Mirko Presciuttini, fresco di annuncio del passaggio dalla Lega alla squadra di Bandecchi.

Infine, nella lista Terni per Loro figurano l’ex calciatore e bandiera della Ternana -oggi tecnico dell’Under 17 rossoverde – Marco Schenardi, il medico sociale della Ternana Women Massimo Francucci, l’imprenditore Sandro Trequattrini, titolare di una nota azienda di domotica e Pierfrancesco Pileri, ex gloria del motociclismo.