Elezioni Terni, Forza Italia: “Una squadra per fare gli interessi della città”

TERNI -Presentazione a Palazzo Spada per la lista di Forza Italia. Presenti anche il coordinatore regionale Andrea Romizi, oltre a quello comunale Edoardo Albert, quello provinciale Sergio Bruschini, oltre alla presidente della Provincia Laura Pernazza, al sindaco di Todi Antonino Ruggiano, alla senatrice Fiammetta Modena, all’eurodeputata Francesca Peppucci e al deputato Raffaele Nevi

La lista azzurra vede 13 donne e 19 uomini, mix tra esperienza politica e volti nuovi ” che hanno scelto i valori che ci hanno sempre contraddistinto. C’è il giusto mix tra esperienza politica e volti nuovi. Terni non è soltanto il centro, ma anche le periferie”, ha detto Albert.

“Risolvere i problema della gente, questo è il nostro primo punto”, ha sottolineato Bruschini. Nevi, fra gli assenti alla votazione del Def a Roma ha sottolineato come “ci tenevo ad essere qui. Questo è un importante evento per la mia città, sono strafelice, è una squadra di uomini e donne per bene. Forza Italia a Terni è una grande comunità di persone insieme con l’unico obiettivo di fare gli interessi di questa città”. Capogruppo sarà la consigliera uscente Lucia Dominici, data in pole per la vicesindacatura in caso di vittoria di Masselli.