Elezioni Terni, FdI forza la mano: “Masselli candidato”. Ma non c’è accordo

TERNI – Il risiko del centro-destra per il comune di Terni riparte da Orlando Masselli. Nell’ultimo giorno ufficiale del consiglio comunale (ma ci saranno due extra per Dup e bilanco), Fratelli d’Italia rompe gli indugi e rimette in campo il nome dell’assessore al bilancio uscente.

Come dire: “Il nome è questo, con voi o senza di voi”. Il resto del centro-destra – soprattutto quella parte di Lega che vorrebbe Latini – riflette. Quanto ai riottosi di FdI, allineati sul sindaco uscente, dovranno fare i conti con la nota ufficiale del partito della Meloni che appunto indica Masselli.

Nelle ultime ore era circolata una fantasiosa ipotesi legata a Stefano Fatale, assessore forzista della Giunta Latini, ma è stato più un tentativo di sparigliare le carte. Non esclusa ancora la candidatura di una lista del sindaco Latini, ovviamente in contrapposizione a Masselli. Per Valeria Alessandrini, sostenuta dai parlamentari leghisti, ci sarebbe il ruolo da vicesindaco. Ma la pallina della roulette gira ancora.