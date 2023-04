Elezioni Terni, Bandecchi si presenta: “Ridaremo smalto a una città cui serve tutto”

TERNI– Battesimo ufficiale per le quattro liste a sostegno di Stefano Bandecchi candidato sindaco di Terni, con apertura della sede elettorale in via Goldoni: ufficiali oltre ad Alternativa Popolare, Con Bandecchi per Terni, Noi con Terni Bandecchi Sindaco e Terni per loro.

Presentazione a Palazzo Spada. Il coordinatore provinciale Riccardo Corridore ha sottolineato: "Questa città con Stefano Bandecchi può rinascere: è arrivato il momento di cambiare le cose, altrimenti sarà troppo tardi". Presente alla conferenza stampa anche il presidente nazionale di Alternativa Popolare, Paolo Alli, secondo il quale "Terni merita un sindaco come Stefano Bandecchi. Questa è una città di grande importanza strategica che nel tempo ha perso smalto. Bandecchi è un imprenditore che si è fatto da sé e la sua storia parla per lui. Da Terni parte il progetto nazionale ed europeo di Alternativa Popolare: l'elettorato italiano ha bisogno di alternative come la nostra"

Parola quindi al candidato: “Voglio incontrare tutti i cittadini ternani, casa per casa, e recapiteremo a ciascuno una copia del nostro programma. Che è ambizioso e al tempo stesso semplice. Il nostro obiettivo è far tornare a votare tante persone, tutte quelle che andavano alle urne quando l’affluenza era intorno all’80%. Io ho rispetto per tutti gli altri candidati, persone per bene, qualificate e che si sono impegnate, ma oggi siamo avversari e io le partite le gioco per vincerle. Terni oggi ha bisogno di tutto. Ci sono cose che faremo in dodici mesi, altre in un triennio, mentre i cinque anni serviranno a ripianare i 56 milioni di debiti che gravano ancora sulle teste e sulle tasche dei ternani”.