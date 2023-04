Elezioni Terni, Bandecchi: “Se non vado al ballottaggio, appoggio il centrosinistra”

TERNI – Il colpo a sorpresa arriva nel corso dell’incontro organizzato dalla Cisl. Stefano Bandecchi, candidato sindaco di Alternativa Popolare, ha infatti annunciato di voler sostenere il centro sinistra qualora non dovesse vincere, nè andare al ballottaggio. Dunque Kenny o Fiorelli, qualora toccasse all’esponente M5S. Questo perchè, come ha spiegato il coordinatore nazionale Corridore: “non si può appoggiare una coalizione di centrodestra con a guida un candidato sindaco parte della giunta guidata da Leonardo Latini frutto di una congiura fondata sul tradimento. La lealtà è alla base dell’ispirazione di vita di Bandecchi”.

Un chiaro riferimento alla dinamica che ha portato nel centro destra al disarcionamento di Latini per mere logiche di partito.

Replica di Masselli: “Dalle dichiarazioni emerse questa mattina abbiamo il quadro più chiaro: il partito che prima si è dichiarato essere di centrodestra, ecco che ora si dice, attraverso le dichiarazioni del suo candidato sindaco, essere pronto ad alleanze con la sinistra. La questione non ci turba, anzi, aiuta a fare chiarezza sulle reali intenzioni di presunti innovatori e a puntare con maggior convinzione alla vittoria al primo turno, convinti che i ternani non saranno così ingenui da dare la loro fiducia ai trasformisti, né a una sinistra che ha portato la città al disastro economico e alla paralisi amministrativa. Dopo la dichiarazione di questa mattina, lo scenario politico prevede una distinzione chiara: da un lato c’è il centrodestra che si riconosce nella candidatura a sindaco di Orlando Masselli, e dall’altro tutte forze di sinistra che vogliono riportare la città allo sfascio”. Piuttosto evidente il fatto che Bandecchi stia cercando sponde a sinistra in caso fosse lui ad andare al ballottaggio, ma intanto la cosa fa piuttosto rumore

+Europa con Cianfoni

In una nota “Il costituendo gruppo +Europa di Terni esprime grande soddisfazione per la presentazione della lista civica, a sostegno del candidato sindaco Paolo Cianfoni, denominata Alleanza degli Innovatori, della quale condivide integralmente il programma. Pertanto il gruppo invita gli elettori ternani di +Europa a votare come sindaco il dottor Cianfoni e come consiglieri i propri candidati all’interno della suddetta lista: Silvia Malavasi e Adriano Mencarelli, già candidati di +Europa alle scorse elezioni politiche, rispettivamente alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica”.