Elezioni Terni, anche Fi scarica Latini: “Grazie, ora uniti su Masselli”. Il sindaco molla?

TERNI- Con una conferenza stampa lunedì mattina nella sede di Largo de’Banderari, Forza Italia scarica ufficialmente il sindaco Leonardo Latini e punta dritto su Orlando Masselli. Presenti da remoto il senatore Maurizio Gasparri, assente il coordinatore regionale Romizi, c’è però tutto lo stato maggiore azzurro, compreso l’onorevole Raffaele Nevi. Il quale, nel rivendicare l’arrivo di Bandecchi in città e l’impulso a investire fornito al gruppo Salc-Salini ha detto però che è tempo “di difendere e sostenere le piccole e medie imprese del nostro territorio”. Presenti molti di FdI, assente in toto la Lega.

Grazie a Latini, ma si cambia

“Il centrodestra è unito a livello nazionale e doveva esserlo anche a livello locale. Così è stato, oggi è una giornata positiva. Spalanchiamo porte e finestre per qualificare la rappresentanza di Forza Italia, non siamo un partito chiuso. Orlando sa ascoltare, è pacato e cerca di unire piuttosto che dividere. Un sindaco deve avere queste caratteristiche”, dice Nevi.

“Latini – ha detto Nevi – è una persona che ha dimostrato di avere a cuore l’interesse della città. Ora chiediamo di spingere al massimo. Abbiamo grandi possibilità e stiamo lavorando ad una lista più forte possibile: occorre coinvolgere la parte sana della società, professionisti, piccoli e medi imprenditori. Possiamo organizzare meglio la macchina amministrativa e sul tema spesso ci siamo confrontati con Masselli che, fino a cinque anni fa, non conoscevo. Quello che è successo in questi due-tre mesi è un patrimonio che ci possiamo portare dietro, ci servirà per proseguire il lavoro. Certamente non dobbiamo lasciarlo solo”.

E intanto si fa strada l’ipotesi della forzista Lucia Dominici, già capogruppo in Comune, come vice-sindaco, in un derby rosa con la leghista Valeria Alessandrini. Masselli incassa anche il sostegno del Nuovo Psi, che ha confermato l’appoggio con una nota.

Assessore Fabrizi con Fdi

Intanto, in Fratelli d’Italia, la campagna acquisti precede quella elettorale, con l’annuncio dell’assessore all’istruzione (e preside) Cinzia Fabrizi della sua adesione al partito della Meloni: “Ho deciso di candidarmi per le prossime elezioni amministrative perché ritengo che sia un bene per la città di Terni che possa proseguire l’esperienza di governo del centro-destra- scrive in una nota- dando continuità al lavoro della giunta Latini, nella quale ho ricoperto il ruolo di assessore alla Scuola e per costruire con Masselli sindaco la stagione del completo riscatto di Terni dopo il declino di anni di governo del centro sinistra.La nostra città merita che il percorso di riorganizzazione, di rinascita, di cambiamento, di miglioramento intrapreso in questi ultimi cinque anni possa proseguire. Poiché ritengo che sia giusto impegnarsi in prima persona per le cose in cui si crede, ho scelto di candidarmi a sostegno della coalizione di centro destra e di farlo scegliendo il partito di Fratelli d’Italia che sta portando avanti a livello locale e a livello nazionale una linea politica che condivido e che merita di essere sostenuta”.

Game over Latini?

E ora che farà Leonardo Latini, rimasto ufficialmente solo? Mercoledì è attesa la sua presenza, come sindaco in carica, all’evento organizzato in Fondazione Carit da ESG89 e Deloitte, alla presenza anche della Tesei e di molti imprenditori dell’Umbria. Potrebbe essere quella una occasione di riflessione e comunicazione. Sempre più probabile una sua uscita di scena, defilata, ma non meno rumorosa. Anche perchè nessuno sembra intenzionato nemmeno a concedergli l’onore delle armi.