Elezioni Terni, Alleanza degli Innovatori: “Pd e M5S non disponibili ad alcuna sintesi”

Riceviamo e pubblichiamo da Marco Sciarrini, coordinatore politico dell’Alleanza degli Innovatori, lista in corsa alle prossime amministrative.

L’Alleanza degli Innovatori, dopo aver elaborato un programma in un percorso quinquennale di confronto e partecipazione, aver catalizzato una squadra di persone portatrici di competenze per realizzarlo, aver presentato la candidatura a Sindaco di Paolo Cianfoni, come pubblicamente annunciato, ha aperto, fin dai mesi scorsi, un confronto trasparente con tutte le forze disponibili a incontrarsi offrendo programma, squadra e candidatura come proposta di governo e occasione concreta di rinnovamento e rinascita civile e politica della città.

Nel corso degli ultimi giorni, a seguito della richiesta di confronto da parte di PD e 5 Stelle e come conseguenza dei bilaterali, l’Alleanza degli Innovatori ha ritenuto utile svolgere un incontro conclusivo collegiale al quale hanno partecipato, oltre alle suddette forze politiche, anche i rispettivi candidati a Sindaco.

Nel corso di esso è stata registrata l’indisponibilità delle forze partecipanti a trovare una sintesi di qualunque tipo, a partire dai contenuti programmatici e dalla visione di futuro da noi proposta e, a parole, ampiamente condivisa.

L’Alleanza, a dimostrazione della piena apertura, fermo restando la possibilità di sostegno esclusivamente a un profilo civico e fortemente innovativo, ha anche richiesto la disponibilità a una ipotesi di ritiro di tutte le candidature presentate; tale disponibilità è stata esclusa dalle forze partecipanti.

L’Alleanza degli Innovatori, pertanto, con la piena consapevolezza di aver tentato ogni possibilità di raccogliere la più ampia possibile convergenza sul progetto politico e su un profilo sopra richiamato e di aver dato alle forze che hanno risposto all’appello la massima occasione di rinnovamento della politica in una fase di preoccupante sfaldamento della convivenza civile a Terni, ribadisce e rafforza il suo impegno con la propria lista e la propria candidatura.