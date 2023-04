Elezioni Terni, Alleanza degli Innovatori: “Noi voto utile, gli altri pensano al colore della tessera”

TERNI – Presso il comitato elettorale di via Piero Della Francesca è stata presentata venerdì la lista Alleanza degli Innovatori, che sostiene la candidatura a sindaco di Paolo Cianfoni, insieme con le liste che la appoggiano ed i candidati. Presenti oltre a Marco Sciarrini, capolista e presidente dell’Associazione Cittadini Liberi, promotrice della Lista; Federico Salvati (rappresentante a Terni del Partito Repubblicano Italiano); Enrico Bartoccioni (coordinatore regionale dei Liberaldemocratici Europei) e il consigliere regionale Andrea Fora, leader dei CiviciX. A sostenere Paolo Cianfoni – con tre candidati in lista – c’è anche +Europa.

Il capolista Sciarrini

“La nostra proposta – esordisce Marco Sciarrini – è l’unica che ribalta la storia politica della città degli ultimi 30 anni. L’abbiamo messa a disposizione della città, per un reale cambiamento che fermi il declino nel quale Terni sta scivolando. Il voto all’Alleanza degli Innovatori è l’unico vero voto utile, perché il voto utile è quello che premia le offerte politiche migliori. La nostra lista è frutto di un lavoro nato cinque anni fa ed è l’unica che si smarca dalle contrapposizioni finte fra destra e sinistra, dalla continuità fra quello che c’era prima e quello che c’e ora. Alleanza degli Innovatori è l’unica lista autenticamente civica perché costruita attorno ad un progetto per la città che guarda anche oltre il percorso elettorale ed ha scelto il candidato sindaco all’interno di una dialettica per la crescita e lo sviluppo di Terni. Le altre liste che si dicono civiche nascono da logiche diverse e sono nate per sostenere specificamente un candidato, sono quelle che comunemente vengono definite “liste civetta”.

“La lista Alleanza degli Innovatori – prosegue Sciarrini – rappresenta bene le trasformazioni e la modernità della nostra città, è composta da uomini e donne che fanno vari lavori e rappresentano bene le varie sfaccettature della Terni attuale: per questo sono presenti al suo interno anche rappresentanti delle comunità che si sono integrate nella nostra città”.

Il candidato sindaco

Il candidato sindaco Paolo Cianfoni sottolinea: “Noi abbiamo una doppia ambizione. La prima è realizzare il bene della città con un progetto e farlo davvero. Tutti infatti sono consapevoli delle cose che ci sono da fare, ma poi non si va mai oltre la campagna elettorale. L’altra ambizione è quella di rigenerare la politica locale che oggi – vale sia per la destra che per la sinistra – è lontanissima dalle persone, dai quartieri periferici, dal disagio. L’esempio più calzante è il centro-destra, che ha passato mesi a scegliere il colore della tessera del candidato sindaco: ma a chi volete che importi davvero?

Noi abbiamo portato le nostre idee e stanno già permeando, per noi è già un successo: oggi nel dibattito cittadino sentirete infatti gran parte delle nostre proposte, su come attirare investimenti, ridare lavoro alle famiglie, rendere le aree produttive davvero competitive. Quest’ultimo concetto lo dice anche il candidato di centro-destra, ma hanno avuto 5 anni di tempo per farlo… Tutti parlano della necessità di nuove tecnologie per la città, nessuno si muove. Noi abbiamo l’ambizione di fare davvero quello che proponiamo”.

Gli altri interventi

Bartoccioni, Salvati e Fora hanno spiegato ciascuno i punti di contatto col progetto “Il solo attento veramente alle necessità locali: lotta alla spesa pubblica clientelare e improduttiva, rilancio delle attività artigianali, commerciali e produttive”, dice il leader regionale di LDE. “L’unico a parlare seriamente anche di sicurezza, mentre gli altri parlano dei massimi sistemi”, dice l’esponente repubblicano che poi ha illustrato alcune proposte del Pri. Fora invece invita a leggere il programma “anche se oggi che si vota di pancia è un esercizio quasi antistorico.Gli altri hanno pensato a come tenere insieme pezzi di coalizione, noi siamo partiti da un progetto”.

Pizzarotti e Giannino

A margine della presentazione sono stati annunciati due prossimi eventi: venerdì 5 Maggio sarà infatti presente in città Federico Pizzarotti, presidente di +Europa, mentre la campagna elettorale verrà conclusa venerdì 12 Maggio da Oscar Giannino, uno dei nomi di punta dei Liberaldemocratici Europei.