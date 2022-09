Elezioni, Tajani ad Amelia: “Priorità mantenere il potere di acquisto delle famiglie”

AMELIA – “Mantenere il potere di acquisto delle famiglie italiane è la priorità, dobbiamo

impedire che si trovino in difficoltà estreme”: a dirlo è Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, oggi alla Comunità Incontro di Amelia per sostenere le candidature degli esponenti azzurri in vista del voto del 25 settembre.

“Servono interventi immediati da parte del governo” ha aggiunto. Per Tajani “serve un decreto aiuti ter e dobbiamo intervenire anche a livello europeo per mettere un tetto al prezzo del gas, non solo russo, ma si tutto quello che viene acquistato”. “Serve un Recovery plan numero due – ha sostenuto il coordinatore di Forza Italia- per aiutare gli europei ad affrontare il caro bollette che è l’emergenza delle emergenze. I soldi si possono trovare nelle pieghe di bilancio e se necessario in uno scostamento, oppure creare un fondo con soldi del governo e di investitori stranieri”.

Terrorismo

L’ex presidente del parlamento europeo ed attuale coordinatore di Fi è poi entrato sul tema terrorismo. ricordando l’ attacco alle Torri gemelle, l’11 settembre di 21 anni fa: “Apparentemente abbiamo sconfitto il terrorismo islamico, ma non dobbiamo abbassare la guardia. Basta guardare cosa accade nella fascia sub sahariana in Africa per comprendere che non dobbiamo allentare l’attenzione sia a livello di intelligence che politica, in

Italia e in Europa”.