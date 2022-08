Elezioni, si muove il Terzo Polo: all’Uninominale in corsa Bandecchi, Leonelli e Grimani

PERUGIA – Movimenti nel terzo polo. Dopo la presentazione del programma avvenuta nella giornata di giovedì, Azione ed Italia Viva lavorano per limare le candidature sul territorio. Listone unico e variegato per una coalizione che oltre al partito di Carlo Calenda e quello di Renzi comprende al suo interno anche L’Italia c’è dell’ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti e del radicale Piercamillo Falasca, il Partito Repubblicano Italiano e Buona Destra.

I nomi in campo

L’annuncio ufficiale delle candidature è atteso fra oggi e lunedì, ma i tasselli sembrano definititi. Il primo, annunciato dallo stesso candidato è quello di Stefano Bandecchi. L’imprenditore livornese da poco cittadino ternano onorario, presidente di Unicusano e della Ternana si candiderà a Terni e provincia all’Uninominale della Camera dei Deputati.

La sua è una candidatura come indipendente, visto che Bandecchi è da poco diventato il coordinatore di Alternativa Popolare, il partito che fu di Alfano, del quale ha acquisito il marchio: “Chiedo un voto personale, all’uomo Bandecchi”, ha detto in un video e quindi è chiaro che l’operazione potrebbe essere – anche in caso di sconfitta – un “test” per il futuro.

A Perugia il nome all’Uninominale della Camera dovrebbe essere quello di Giacomo Leonelli, coordinatore regionale di Azione. Al Senato, dove il collegio è unico, circola il nome di Leonardo Grimani, eletto a Palazzo Madama nel Pd nella scorsa legislatura e poi passato prima da Italia Viva e poi con Azione. Ma continuano a circolare anche le voci che lo vorrebbero candidato fuori regione.

Al proporzionale il nome è quello di Emanuela Mori, ex Pd, consigliera comunale a Perugia, ma in una posizione non facilmente eleggibile. Contatti ci sarebbero stati, soprattutto in quota Italia Viva, anche con Andrea Fora, consigliere regionale di Civici X, ma l’idea era quella di candidarlo all’Uninominale nel perugino, dove invece il nome di Leonelli sembra piuttosto solido. Quanto a Donatella Porzi, appena uscita dal Pd, le trattative per una candidatura con il terzo polo sarebbero bene avviate, anche se nel caso non sarà facile trovarle una posizione.

Resta incerta invece la candidatura di Nadia Ginetti, senatrice uscente anch’essa eletta l’ultima volta in quota Pd.