Elezioni, scende in campo Bandecchi: “Penso mi candiderò in Umbria alla Camera”

TERNI – Al Viminale, alla presentazione dei simboli elettorali c’era anche Alternativa Popolare, il partito che fu di Angelino Alfano e che ora lo vede come coordinatore nazionale.

Adesso Stefano Bandecchi, patron della Ternana e dell’Università Niccolò Cusano annuncia che prepara lo sbarco nell’agone elettorale.

“Sto riflettendo sul fatto di candidarmi in Umbria alla Camera dei Deputati- dice attraverso il suo profilo Instagram -Vorrei farlo perché penso che in Umbria vadano fatte molte cose meglio di come sono state fatte fino ad oggi vorrei dimostrare che fare è una cosa diversa da parlare. Vorrei anche dimostrare che si può far diventare l’Umbria, Terni e tutta la provincia molto molto più forte. Achille contro Ettore. Io mi sento sempre Ettore”

Poi precisa: “Non credo che mi candiderò né col centro sinistra né col centro destra, credo che però mi candiderò”. A questo punto, visto che Alternativa Popolare difficilmente riuscirà a raccogliere le firme, viene da chiedersi se non proverà a bussare alle porte dell’alleanza Calenda-Renzi, che del resto annovera già alcuni ex Fi ed alla quale hanno aderito anche Buona Destra, Partito Repubblicano e L’Italia c’è di Pizzarotti.