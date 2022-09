Elezioni, Salvini a Terni: “In Ast si vota Lega perchè Pd pensa a canne e Ius soli”

TERNI – “Chi ha fatto il mutuo ringrazia. Qua c’è qualcosa che non funziona”: così Matteo Salvini, a Terni per sostenere la campagna elettorale dei candidati leghisti per Camera e Senato ha commentato il rialzo dei tassi di interesse deciso dalla Banca centrale europea.

“L’innalzamento dei tassi in un momento di caro vita come questo non aiuta le famiglie e le imprese”, ha aggiunto il segretario della Lega. “Dall’Europa mi aspetto uno scudo per bloccare i rincari di luce e gas – ha detto ancora Salvini -, ma ho visto che se la prendono comoda e la discussione è rimandata a ottobre. Da contribuente europeo – ha concluso – sono preoccupato e arrabbiato”.

Sulla morte della Regina Elisabetta

“È una giornata che nessuno pensava che sarebbe mai arrivata”, commenta così la morte della Regina Elisabetta. “Una preghiera e un pensiero – ha chiesto Salvini – per la regina e per tutto il popolo britannico che sappiamo quanto amasse e quanto amerà la tradizione, l’istituzione e la monarchia”.

Il leader della Lega ha parlato a Terni con i giornalisti a margine della cena elettorale a sostegno dei candidati umbri del partito per le prossime elezioni politiche.

Quindi ha dedicato una riflessione al nuovo sovrano. “Da re Carlo – ha detto – mi attendo che prenda per mano il suo popolo, fiero e orgoglioso, raccogliendo comunque un’eredità molto complicata”. Salvini ha sottolineato che ad attenderlo ci sarà “una bella sfida”. “Il popolo britannico – ha concluso – non si è mai piegato e in certo senso invidio l’attaccamento alle tradizioni che qualcuno vede come qualcosa di antico e arcaico”.

No al green

Poi un attacco alle politiche europee: “Oltrechè alla Russia stiamo facendo un favore alla Cina con questa decisione di mettere al bando le auto a combustione interna per passare all’elettrico. Non è una ideologia green, ma sciocca”. “Mi aspetto un paracadute per questi aumenti di luce e gas ma ho visto che se la prendono comoda e rimandano ad ottobre: cosa importa se chiude qualche fabbrica in Italia”.

Verso le elezioni

Poi sulle elezioni: “Sono contento degli incontri che sto facendo. Ascolti, capisci e la gente chiede lavoro. Le nostra idea è la più centrale: via la legge Fornero, estensione della flat tax, blocco delle cartelle esattoriali. Mi dispiace degli insulti del Pd, dicono che sono un fascista filorusso. Vivono sulla luna e si stupiscono se l’operaio Ast vota Lega invece del Pd che pensa a canne e Ius Soli”.