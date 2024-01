Elezioni regionali, la Lega Umbria insiste: “Ricandidatura Tesei non in discussione”

Senza discussione

“La ricandidatura di Donatella Tesei, unica donna presidente di Regione, per quanto ci riguarda non è in discussione. Siamo convinti che sia la persona giusta per guidare l’Umbria perché ha dimostrato con i fatti di esserne all’altezza”: a prendere posizione è il segretario umbro della Lega Riccardo Augusto Marchetti in un’intervista all’Ansa dopo il confronto per la guida della Sardegna. “In questi quattro anni abbiamo lavorato con costanza e dedizione, raggiungendo traguardi importanti, ma c’è ancora molto da fare” ha aggiunto.

Braccio di ferro

Secondo Marchetti “dopo cinquant’anni di sinistra, che hanno messo in ginocchio l’Umbria – ha sottolineato Marchetti -, eravamo consapevoli che una sola legislatura non sarebbe stata sufficiente a portare a termine le tante iniziative che avevamo in progetto di realizzare. Interrompere un percorso ben avviato significherebbe vanificare tutto l’impegno e i sacrifici fatti in questi anni. Matteo Salvini è stato categorico: Donatella Tesei sarà candidata alla presidenza della Regione alle prossime elezioni e sono convinto che anche gli alleati, riconoscendo con onestà il tanto fatto, non potranno che appoggiare la sua ricandidatura. Del resto il ‘caso Terni’ dovrà pure aver insegnato qualcosa…”.

Elezioni amministrative

“Ora pensiamo a Perugia – ha affermato ancora Marchetti -, dove abbiamo già individuato in Margherita Scoccia il candidato sindaco, mentre a sinistra pare non abbiano le idee molto chiare sulla strada da intraprendere. A Foligno e Marsciano riconfermiamo i sindaci della Lega Stefano Zuccarini e Francesca Mele, visti gli ottimi obiettivi che hanno raggiunto a vantaggio del territorio. Anche a Orvieto e Bastia Umbra il centrodestra governa e sarà unito, come lo saremo a Gubbio, Gualdo Tadino e Castiglione del Lago, comuni importanti che pagano il prezzo della gestione del centrosinistra, incapace di valorizzarne le potenzialità. Il centrodestra umbro si sta dimostrando capace di un confronto onesto e costruttivo, per questo sono certo che troveremo la quadra anche quando sarà il momento di pensare alle elezioni regionali. Sono convinto che Donatella Tesei riceverà il sostegno di tutte le forze della coalizione perché i risultati raggiunti sono innegabili e spaccare una coalizione solo per mettere una bandierina a Palazzo Donini sarebbe controproducente non solo per la politica, ma per gli umbri”. Insomma, la partita tra alleati è più che mai aperta. E pure il braccio di ferro.