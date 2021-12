Elezioni provinciali, si vota fino alle 20: schieramenti in fibrillazione

PERUGIA/TERNI – Urne aperte e partite tutta da decidere: alle 20 di sabato si chiuderanno i seggi a Perugia e Terni i seggi per le elezioni provinciali. Come è noto con un meccanismo di voto ponderato, sono solo sindaci e consiglieri. Le schede sono due: una per il presidente e l’altra per il consiglio, possibile il voto disgiunto. A Perugia si sfidano il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini per il centrodestra e il sindaco di Assisi Stefania Proietti per il centrosinistra. Stando ai pronostici della vigili Proietti sembra essere in vantaggio ma la partita resta aperta.

Le fibrillazioni

Nel Termano a contendersi Palazzo Bazzani sono il presidente uscente e sindaco di Guardea del Pd Giampiero e per i centrodestra il sindaco di Amelia Laura Pernazza. Qui i pronostici vedono in vantaggio l’esponente di Forza Italia anche perché Lattanzi deve scontare il diniego sulla sua ricandidatura del M5S. Questo il quadro. Schieramenti molto in fibrillazione: se finisce in parità nessuno potrà cantare vittoria qualsiasi altro risultato aprirà una serie di scontri all’interno sia del centrodestra che del centrosinistra.