Elezioni provinciali: ecco tutti i candidati a Perugia e Terni

PERUGIA – Il prossimo 18 dicembre si voterà per il rinnovo dei consigli provinciali. Voteranno, va ricordato, i consiglieri comunali e sindaci dei comuni, visto che l’organismo non è più elettivo, dopo la recente riforma

Così a Perugia

Stefania Proietti, sindaco di Assisi, è la candidata a presidente della Provincia di Perugia per il centrosinistra (Pd, M5s, Civici, Assisi Domani e Azione), mentre il sindaco di Foligno Stefano Zuccarini è il candidato del centrodestra (Lega Umbria, Fratelli d’Italia e Forza Italia). Qui il presidente in carica non c’è perchè Luciano Bacchetta si era dimesso per correre alle comunali a Città di Castello

Con Proietti corrono ristian Betti, Erika Borghesi, Maria Pia Bruscolotti, Diego Catanossi, Scilla Cavanna, Gino Emili, David Fantauzzi, Giampiero Fugnanesi, Moreno Landrini, Letizia Michelini, Laura Servi, Francesco Zaccagni. Con Zuccarini invece Nicola Alemanno, Jacopo Barbarito, Catia Degli Espositi, Giada Gelosia, Chiara Generotti, Fabiana Grullini, Gino Puletti, Roberta Ricci, Francesco Rubeca, Filippo Schiattelli, Fausto Risini

Così a Terni

A Terni Giampiero Lattanzi, presidente in carica è sostenuto solo da una parte del centrosinistra: non fa parte di questa alleanza infatti il Movimento 5 Stelle, che ha annunciato l’astensione sul voto al presidente, ma il sostegno ai due candidati consiglieri, inseriti nella lista di Lattanzi. Con lui corrono: Luciano Conti, Federica Fedeli, Daniele Longaroni, Federico Novelli, Federico Pasculli, Cristina Romani, Eleonora Sofia Rossi , Giovanni Sabatini, Sandro Spaccasassi Sandro e Nicoletta Valli.

Con la Pernazza gareggiano Sergio Armillei, Gianni Daniele, Lucia Dominici, Umberto Garbini, Roberto Morelli, Silvia Pelliccia, Michele Rossi, Monia Santini, Annalisa Spezzi e Giovanni Taglialatela.

C’è una terza lista che candida Valdimiro Orsini, ne fanno parte lo stesso Orsini, Elena Frasconi, Fedele De Franco, Valentina Bartolini e Stefania Eresia.