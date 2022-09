Elezioni politiche: urne aperte dalle ore 7: ecco partiti, coalizioni e candidati in Umbria

Aperte alle ore 7 le urne per i 662.000 umbri che andranno al voto per eleggere 6 deputati e 3 senatori sui rispettivamente 400 e 200 che saliranno in Parlamento dopo il taglio voluto per i referendum.

In Umbria sono due i collegi per la Camera dei Deputati ed uno solo per il Senato. Alle 23 dopo la chiusura, via allo spoglio: si partirà col Senato.

Ecco nel dettaglio tutti i candidati in Umbria, in ordine di uscita sulle schede.

Camera dei Deputati

Collegio Umbria 1: Terni – Foligno-Spoleto- Valnerina – Orvieto – Media Valle del Tevere

Collegio Umbria 2: Perugia-Gubbio-Altotevere

Senato della Repubblica