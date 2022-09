Elezioni politiche: Umbria in caduta libera, affluenza al 69,1%, la più bassa da 10 anni

Aperte alle ore 7 le urne per i 662.000 umbri che andranno al voto per eleggere 6 deputati e 3 senatori sui rispettivamente 400 e 200 che saliranno in Parlamento dopo il taglio voluto per i referendum.

In Umbria sono due i collegi per la Camera dei Deputati ed uno solo per il Senato. Alle 23 dopo la chiusura, via allo spoglio: si partirà col Senato.

Alle 23 l’Umbria chiude col 69.1% di votanti: leggermente più alto rispetto alla media italiana ma col dato regionale più basso del decennio.

Affluenza alle 19

Dopo una buona partenza alle 12, l’affluenza parziale delle 19 è in calo: al voto il 56,1%. Nel 2018 al seggio il 64,77. L’affluenza più bassa si registra a Sant’Anatolia di Narco con il 46,1 per cento (nel 2018 era 63,7), seguita da Vallo di Nera con il 48,9 (era 69,4) e da Parrano con il 49,1 (era 71,7). La partecipazione più alta al voto, invece, arriva da Citerna con il 62,4 (era 71,3), Monteone 61,9 (era 69) e Alviano 61,5 (era 67,5).

Ecco nel dettaglio tutti i candidati in Umbria, in ordine di uscita sulle schede.

Camera dei Deputati

Collegio Umbria 1: Terni – Foligno-Spoleto- Valnerina – Orvieto – Media Valle del Tevere

Collegio Umbria 2: Perugia-Gubbio-Altotevere

Senato della Repubblica