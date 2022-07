Elezioni politiche, nel Pd manovre per andare a un cambio: quotati i nomi di Rossi e De Rebotti

PERUGIA – Come da tradizione la liste di candidati del Pd per Camera e Senato, non sarà una passeggiata nonostante tutti rassicurano e facciano professione di lealtà. L’unica cosa certa, al momento, è la riconferma della parlamentare uscente Anna Ascani come capolista alla Camera. Ma sul resto si stanno facendo avanti varie ipotesi, movimenti e malumori. Il primo dato: sembra essersi formato un partito trasversale all’interno dei Dem che punta a ‘spostare’ Walter Verini in un collegio fuori dall’Umbria. Sul veltroniano a prova di bomba, ancora presa la gestione del partito nella fase dell’inchiesta sanità. L’attuale tesoriera nazionale, originario di Città di Castello, per il momento tace. Parallelamente a questo ci sono anche altre due subordinate: c’è chi pensa di candidare l’ex sindaco di Narni Francesco De Rebotti e chi invece l’ex parlamentare di Terni, Gianluca Rossi (tra gli sponsor, l’inossidabile Marina Sereni). Movimenti. Per il momento il segretario regionale Tommaso Bori, tiene le carte coperte. Lavori in corso. La presentazione delle liste il 21 e 22 agosto: sarà una corsa sotto il sole rovente. E le polemiche.