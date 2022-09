Elezioni Politiche 2022: in Umbria FdI sopra il 30%, Forza Italia tallona Lega, Pd al 22

Anche in Umbria trionfa Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia vola sopra il 30%,mentre il dato regionale più rilevante è che Forza Italia quasi affianca una Lega in disarmo. Tiene rispetto al dato nazionale il Pd, secondo partito ma molto lontano. Buoni risultati per Terzo Polo, Movimento 5 Stelle e all’interno del centrosinistra, +Europa.

Pessimo segnale per il sindaco di Terni Latini e la presidente di Regione Tesei in vista delle rispettive tornate elettorali: si prevedono riflessioni interne al centro destra. Centro sinistra con le ossa rotte anche in Umbria.

Ecco il dettaglio dei voti ufficiali, dati aggiornati alle ore 3.

Camera dei Deputati

CENTRO DESTRA dato complessivo: 46,83%

CENTRO SINISTRA dato complessivo: 26,42%

Umbria Totale TR -Orv-Spol-Fol PG-Gub-Altot 8,01 1,83 1,37 0,06 12,23 1,40 1,24 0,61 3,40 2,02 0,34 20,66 31,41 7,88 7,12 0,42

Senato della Repubblica

CENTRO DESTRA dato complessivo: 46,07%

CENTRO SINISTRA dato complessivo: 27,71%