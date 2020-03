Elezioni in Umbria: confermate le suppletive, rinviato il referendum

PERUGIA- Si vota regolarmente domenica 8 marzo per l’elezione di un senatore nel collegio di Terni, Spoleto e Foligno. La decisione è arrivata dalle prefetture di Perugia e Terni. Dunque in 60 comuni – 33 in provincia di Terni e 27 in quella di Perugia – seggi aperti della 7 alle 23 per scegliere chi prenderà il posto di Donatella Tesei, eletta presidente della Regione. In corsa, in rigoroso ordine alfabetico: Roberto Alcidi (M5S), Valeria Alessandrini (centrodestra), Armida Gargani (Riconquistare l’Italia), Maria Elisabetta Mascio (centrosinistra).Nella mattinata di sabato saranno sanificati tutti i locali adibiti a seggio elettorale prima dell’allestimento dei seggi.

Non si voterà invece il 29 marzo, per la consultazione referendaria che coinvolge tutta l’Italia, quella relativa alla conferma della legge che taglia i parlamentari. Turno rinviato ad emergenza sanitaria finita.