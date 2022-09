Elezioni, il Viminale cambia gli eletti del plurinominale in Umbria: dentro Pavanelli e Polidori

PERUGIA/TERNI – Cambia il quadro degli eletti in Umbria alla Camera con il plurinominale in base a quanto riporta mercoledì l’aggiornamento del sito Eligendo del Viminale. Vengono infatti indicati ora Emma Pavanelli (M5S) Emanuele Prisco (Fdi), Anna Ascani (Pd) e Catia Polidori (FI). Una prima indicazione riportava invece due deputati per FdI, Prisco e Chiara La Porta (che sarebbe stata poi nel caso rimpiazzata da Marco Squarta, visto che è stata comunque eletta in Toscana) e altrettanti per il Pd, Ascani e Pierluigi Spinelli, che invece scendono ora a un solo candidato eletto. Il motivo del cambiamento è la ripartizione dei resti, che deve comprendere anche le liste che non hanno superato il 3% e che fa cambiare le assegnazioni dei seggi. Confermati invece i tre eletti all’uninominale, Verini (Pd) e Nevi (FI) alla Camera, Zaffini (Fdi) al Senato. “Con questa legge elettorale molto complessa – commenta Pavanelli – è bene attendere fino all’ultimo passaggio istituzionale e avere l’ufficialità della mia elezione. La mia priorità rimane quella di occuparmi dei temi che toccano da vicino le persone, alimentando il dialogo tra politica e cittadini e, portare le loro istanze in Parlamento, sarà per me un dovere e un onore”.