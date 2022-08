Elezioni Politiche, i candidati in Umbria: l’ex ministro Guidi e La Porta per FdI, al Senato scontro Zaffini-De Rebotti-Porzi

Si vanno componendo le liste elettorali per quanto concerne i candidati alle prossime elezioni politiche. Fratelli d’Italia “paracaduta” l’ex ministro per la famiglia del Governo Berlusconi Antonio Guidi e Chiara La Porta, pratese, vicepresidente nazionale di Gioventù nazionale. Marco Squarta solo terzo nel listino dietro a Prisco e La Porta, quarta Eleonora Pace, candidata anche in Toscana.

Tutto confermato in Forza Italia, mentre in quota Lega Simone Pillon secondo dietro Valeria Alessandrini nel listino plurinominale. Al Senato, nell’uninominale, scontro fra Franco Zaffini e Francesco De Rebotti con Donatella Porzi terza incomoda.

Ecco i candidati

(servizio in aggiornamento, le liste si chiudono stasera alle 20)