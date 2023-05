Elezioni, Calenda a Terni per sostenere José Maria Kenny

TERNI – “Terni ha un grande potenziale di crescita”, secondo il leader di Azione, Carlo Calenda, che ha partecipato mercoledì pomeriggio nella città umbra a una iniziativa elettorale a sostegno del candidato sindaco José Maria Kenny e dei candidati di Azione Michele Pennoni e Donatella Virili. “Intanto – ha spiegato, rispondendo alle domande dei giornalisti – ho avuto a che fare con Terni sul tema della politica industriale (da ministro allo sviluppo economico, ndr). Terni ha una vocazione industriale che deve tenere, perchè oggi la manifattura è preziosa e in particolare la manifattura legata ai metalli. La stagione in cui si pensava che tutto potesse essere prodotto in Cina è finita. La nuova politica industriale europea prevede, anzi, un presidio per le materie che sono essenziali per poi produrre altro, quindi sono, chiamiamoli ‘passaggi intermedi’”.

Potenziale in crescita “Serve un lavoro ben fatto – ha continuato il leader di Azione – di compatibilità anche ambientale tra la città, l’acciaieria e le altre produzioni, le altre parti della vocazione industriale di Terni. E poi una spinta per quanto riguarda tutto quello che si muove intorno al mondo del turismo e dei servizi perché siamo a poco più di un’ora da Roma, in una regione peraltro a forte vocazione turistica, e quindi il potenziale di crescita è importante”.