Elezioni: Bandecchi ribalta ed è sindaco di Terni, Carizia si conferma ad Umbertide

TERNI – Stefano Bandecchi è il nuovo sindaco di Terni. L’imprenditore livornese, segretario di Alternativa Popolare, presidente della Ternana Calcio, ribalta il risultato del primo turno al ballottaggio: per lui è arrivato il trionfo con il 54,62% e 19.748 voti all’attivo contro il 45,38% ed i 16.405 voti di Orlando Masselli candidato a sindaco del centrodestra.

Luca Carizia, invece, si conferma invece di Umbertide. Il candidato del centrodestra (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Umbertide per Carizia Sindaco, Umbertide in Movimento) ha avuto la meglio sul contender del centrosinistra (Partito Democratico, Umbertide Partecipa, Riformisti-Umbertide Cambia, Sinistra per Umbertide-Alleanza Sinistra Verdi) Sauro Anniboletti con il 55,56% (4.129 voti).Quest’ultimo si è fermato al 44,44% (3.375).

Il commento di Carizia

“È stata dura ma siamo molto contenti. Abbiamo corso per vincere e abbiamo cercato in tutti i modi di farlo. Bisogna dire grazie agli umbertidesi che ci hanno sostenuto e hanno compreso quello che abbiamo fatto in questi cinque anni. La prima cosa – ha dichiarato – che faremo è organizzare una squadra di governo. Quello è il primo passo da fare anche se Annalisa Mierla, Alessandro Villarini e Francesco Cenciarini sono indiscutibili. Il terremoto è stata la cosa più dura di questi cinque anni. Sauro Anniboletti si è dimostrato un anniversario molto degno. Gli faccio i complimenti perché ha ottenuto un grande risultato e quando avrò modo di vederlo gli stringerò la mano”.

(servizio in aggiornamento)