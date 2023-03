Elezioni amministrative, su Terni il centrodestra gioca a flipper con Latini tra veleni e ambizioni

TERNI – Sabato mattina, al termine dell’ennesimo summit del centrodestra, la sintesi più sincera arriva da uno dei partecipanti che a taccuino chiuso dice: “Se continuiamo così rischiamo di indebolire ancora di più Latini e di mandare un messaggio sbagliato agli elettori umbri del centrodestra. La verità e che nessuno vuole la ricandidatura del sindaco di Terni ma nessuno ha il coraggio di metterlo nero su bianco e allora meglio lasciare le cose come stanno..”. Insomma, la partita delle elezioni amministrative sul campo di centrodestra rischia di trasformarsi in una specie di un vero e proprio gioco di autolesionismo. Soprattutto su Terni che poi è la piazza dove tutti gli occhi sono puntati.

Irato mutismo del sindaco

Il sindaco da settimane si è chiuso in una specie di irato mutismo e tutt’intorno avanza una specie di girandola impazzita. Mentre l’assessore Salvati, dicono i maligni, è ormai diventato il sindaco facente funzioni. Il voto del documento contabile di previsione che a breve arriverà in aula può essere l’innesco per una rompete le righe della maggioranza. Consiglieri leghisti pronti all’ammutinamento mentre sul versante di Fratelli d’Italia si continua a rilanciare la figura di Orlando Masselli, attuale assessore al Bilancio. Ma anche qui in molti pensano che sia solo un gioco al rialzo per ottenere di fatto il ‘commissariamento’ di Latini in caso di ricandidatura: in pratica un lunga lista di assessorati e nomi del Comune già di fatto prenotate sulla carta dal partito di Meloni. Insomma, un vero e proprio guazzabuglio da cui la presidente della Regione Donatella Tesei si vuole tenere a debita distanza e ancora di più l’assessore Paola Agabiti che può vantare un reale consenso tra gli assessori della giunta regionale rispetto ai suoi colleghi. Insomma, palla al centro.