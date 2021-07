Elezioni amministrative, la Lega cala i big: Caparvi si candida sindaco a Nocera Umbra

NOCERA UMBRA – La Lega cala i big in vista delle elezioni amministrative e così Virginio Caparvi si candida a sindaco a Nocera Umbra. La riserva è stata sciolta nelle ultime ore, ma il 9 luglio in piazza San Filippo, il deputato e il segretario regionale della Lega presenterà il proprio progetto, battezzato Futura Nocera e definito “uno spazio di idee esterno ai partiti politici”. In una nota stampa, Caparvi indica la rotta, dicendo che occorre “partire dai giovani, unendo concretezza e visione”. Ricordiamo che Nocera Umbra è un comune con meno di 15 mila abitanti, dove non ci sono formazioni di partito ma formazioni civiche.