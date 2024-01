Elezioni amministrative, il rebus Perugia risolto da Schlein che indica Tizi

PERUGIA – Avanti e indietro, indietro e avanti, oggi un nome domani un altro e dopo domani un altro ancora. Morale? Il Pd umbro in vista delle elezioni amministrative di giugno sembra aver attuato la politica del gambero: un passo avanti e due indietro con il risultato che da Perugia a Foligno, da Orvieto a Marsciano fino a Castiglione del Lago non si capisce la strategia. Sgombriamo subito il campo: la colpa come sempre accade nel Pd non è mai di uno solo ma da dividere tra molti. Certo è che il segretario regionale Tommaso Bori si è ritrovato all’interno di un ginepraio di non facile soluzione. Per colpa sua ma non solo perché le spinte centrifughe sono sempre molte.

La campanella

Ora però, sembra che la campanella della fine della ricreazione sia suonata anche perché lo spettacolo offerto fino ad oggi non è proprio dei migliori. A partire dal capoluogo dove la girandola dei possibili candidati a sindaco ha fatto venire il mal di testa anche ai più pazienti. E allora da Roma, la segreteria nazionale Dem, ha deciso di aiutare i colleghi umbri. In che modo? Chiedendo di facilitare sui territori quella alleanza con il M5S che la segretaria sta tentando, con alterne fortune a livello nazionale. E dunque l’ultimo incontro in ordine di tempo tra il responsabile enti locali del partito, Davide Baruffi, il segretario regionale Tommaso Bori, sembra aver dato il seguente esito: appoggiare nel capoluogo la candidatura a sindaco del consigliere comunale de M5S e docente universitaria, Francesca Tizi.

Le tessere del puzzle

Il tutto magari per ottenere che le tessere del puzzle possano andare a posto anche a Foligno e Orvieto dove anche la situazione sembra ugualmente in alto mare. Questo il quadro. Salvo clamorosi colpi di scena tra non più di venti giorni il Pd perugino si accomoderà dietro alla candidatura di Tizi. Archiviando definitivamente il balletto dei nomi che ha visto entrare e uscire Serse Cosmi, i professori Luca Ferrucci e Paolo Belardi, l’assessore Edi Cicchi e chi più ne ha più ne metta.