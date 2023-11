Elezioni amministrative, a Perugia Fora abbraccia Romizi e va in appoggio a Scoccia

All’insegna dell’innovazione

Fora la spiga così: “Abbiamo deciso di percorrere insieme la strada per Perugia 2024 all’insegna dell’innovazione. I prossimi 5 anni vedranno Perugia proiettarsi nel futuro, rigenerare intere aree del territorio e dei nostri quartieri. Perugia, città universitaria, europea, della cultura, dell’innovazione, dell’inclusione, della sicurezza, dello sviluppo economico, delle connessioni digitali ed umane, del welfare, capoluogo di regione proiettato nell’Italia centrale. Perugia è questo, può esserlo di più. Ecco, io e Andrea vogliamo costruire un progetto che metta insieme le migliori energie della città, anche con idee diverse, per il bene dei perugini”. “Il fatto che siamo amici – ha concluso Fora – è secondario, ma conta. Perché i grandi progetti hanno bisogno di fiducia e lealtà per essere realizzati”. Fin qui Fora.

Spirito di servizio

Immediata, sempre via social, la risposta del sindaco: “Con lui, con tutti coloro che mi hanno accompagnato in queste due esperienze amministrative e con tutte le energie e le intelligenze cittadine, anche nuove all’impegno politico, che vorranno offrire un contributo per restituire opportunità e prospettive inedite alla nostra città, ci confronteremo. Con la volontà di rinnovare, non solo l’impegno, ma anche quello spirito di servizio che fino a oggi ha indirizzato, con i nostri limiti e gli eventuali errori, ma anche con le ambiziose progettualità avviate e gli obiettivi raggiunti, il nostro cammino”. Fin qui l’abbraccio tra Fora e Romizi.

L’attacco di Leonelli

Ma a stretto giro di posta arriva l’attacco del segretario regionale di Azione Giacomo Leonelli e non pochi mal di pancia vengono segnalati dentro Italia Viva. L’attacco a Fora di Leonelli è frontale: “È ovvio che questo non può essere il mio percorso – dichiara Leonelli – ed è altrettanto ovvio che fin da subito sarò personalmente al lavoro, assieme a quei partiti, movimenti, associazioni e a tutti quei cittadini che ci vorranno stare, per la costituzione di una casa comune alternativa a questa destra e che però al tempo stesso non si riconosce nella continuità dell’opposizione spesso settaria di questi anni”. Proprio perché conosco direttamente – sottolinea Leonelli – tante belle persone, che hanno condiviso lealmente in questi mesi percorsi con noi, dalle elezioni politiche in poi, sono fermamente convinto che ci sia una realtà diffusa dentro al mondo civico e dentro Italia viva, che ci ha sostenuto lealmente proprio dalle politiche in poi con ottimi risultati (sopra al 10% a Perugia, sopra all’8% in Regione, sopra al 10% al Comune di Corciano), che non può riconoscersi in un’operazione di avvicinamento alla destra, che ha tutto il sapore di un vecchio trasformismo, teso alla ricerca di posizioni personali”. Divorzio consumato e stracci che volano. E molto probabilmente non è finita qui.