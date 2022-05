Elezioni amministrative, al voto in sette comuni il 12 giugno: ecco le sfide e candidati in campo

Candidati in campo

Ecco tutto i candidati a sindaco dei sette municipi al voto. A Narni sono quattro gli aspiranti sindaci: Lorenzo Lucarelli, l’attuale assessore alla Cultura e allo Sviluppo economico, sostenuto da Pd, Psi, M5s, Lista civica Lucarelli sindaco e Unità per Narni sinistra civica ecologista; Cecilia Cari appoggiata da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Rinascimento; Roberto Pei sostenuto da Rifondazione comunista; e Maurizio Bufi con l’omonima lista civica. A Todi i candidati a sindaco sono tre: l’uscente Antonino Ruggiano sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Todi tricolore e Per Todi con Ruspolini; Fabio Catterini appoggiato da Pd, M5s, Sinistra per Todi e Civici per; Floriano Pizzichini sostenuto dalle liste Progresso per Todi, Todi civica e Azione. A Deruta sono due i pretendenti alla fascia tricolore: il sindaco uscente Michele Toniaccini con Cittadini per Deruta e Raffaella Diosono con Rilancio e futuro. In Valnerina tre i Comuni al voto. A Cascia scende in campo solo il sindaco uscente Mario De Carolis con Patto per Cascia; a Monteleone di Spoleto i candidati sono l’uscente Marisa Angelini con Paese è futuro, e Francesco Pasquali con la lista Aria nuova ripartiamo. Infine a Poggiodomo altra sfida a due, tra Filippo Marini con Poggiodomo per tutti e Marina Amori con Crescere insieme. Il settimo Comune al voto è Valtopina dove si sfideranno Lodovico Baldini con la lista Esperienza, competenza, innovazione per Valtopina e Gabriele Coccia con Valtopina progetto comune.