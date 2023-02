Elezioni amministrative, a Terni ed altri 7 comuni si andrà al voto il 14 e 15 maggio

TERNI – Ufficiale: domenica 14 e lunedì 15 maggio si andrà al voto per le elezioni amministrative. Lo ha deciso oggi il Consiglio dei ministri. In Umbria si andrà al voto in sette Comuni: le partite più importanti si giocheranno a Terni, Umbertide e Corciano; al voto anche Trevi, Monte Santa Maria Tiberina, Cannara e Passignano. Corciano, Terni e Umbertide sono gli unici Comuni con più di 15 mila abitanti, e quindi gli unici in cui potrebbe esserci bisogno del ballottaggio, in programma due settimane dopo.