Elezioni amministrative, a Perugia spunta la sorpresa Monni: agitazione a destra e sinistra

PERUGIA – Sorpresa. Il lettore ci segua, solo un minuto. Margherita Scoccia per il centrodestra, Davide Baiocco per Alternativa popolare di Stefano Bandecchi, Serse Cosmi per il centrosinistra (con grandissimi mal di pancia dentro il Pd) e l’ex consigliere comunale e regionale Massimo Monni a capeggiare un cartello di liste civiche in grado di drenare voti a destra e sinistra e dunque impensierire molti. La griglia di partenza che gli elettori perugini si troveranno alle elezioni amministrative del prossimo anno, sembra già fatta. L’operazione al momento è nella testa e sulla bocca di pochi ma la discesa in campo di Monni sembra essere pronta. E da qui l’agitazione di centrodestra e centrosinistra che informalmente hanno già iniziato a fare pressioni sull’ex consigliere regionale perché decida di restare solo alla finestra. Pressioni che al momento non hanno trovato esito positivo. Questo, al momento, il quadro della situazione. Lavori in corso.