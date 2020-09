Elezioni amministrative: 6 comuni scelgono il nuovo sindaco. Attesa per lo spoglio

PERUGIA– . In Umbria non si votava solo per il referendum confermativo della legge sul taglio dei parlamentari ma anche in sei comuni per il rinnovo del sindaco. In provincia di Terni per scadenza del mandato Calvi dell’Umbria e Giove mentre a Ferentillo si è votato dopo poco più di un anno perchè il sindaco uscente Duilio Enrico Riffelli era decaduto per dimissioni del consiglio comunale e il comune era in commissariamento. Ad Attigliano, si votava per rimpiazzare Daniele Nicchi, eletto in consiglio regionale.

In provincia di Perugia, sindaco a scadenza Valfabbrica mentre a Scheggino si votava per rimpiazzare Paola Agabiti, eletta prima consigliera regionale e nominata poi assessore nella giunta di Donatella Tesei: si sfidano il sindaco facente funzione e un consigliere, più la lista L’Altra Italia. Il Comune più grande alle urne è Valfabbrica coi suoi 3.286 abitanti, dove si cerca il successore del sindaco Roberta Di Simone, eletta il 31 maggio 2015 con la lista civica Uniti per Valfabbrica, dopo un decennio a guida Ottavio Anastasi. Vinse col 52,04% battendo Maurizio Paparelli ma ha avuto anni di consiliatura piuttosto tribolata e ha deciso di non ricandidarsi. A sfidarsi, in una competizione civica ma tutta orientata a centrodestra, saranno l’ex dipendente comunale Enrico Bacoccoli con la lista Insieme per crescere e l’assicuratore Marco Nazzareni con Obbiettivo comune

A Valfabbrica, Scheggino, Attigliano, Giove e Ferentillo è andato alle urne l’80% degli elettori, mentre a Calvi il 73%. Martedì mattina alle 9 al via lo spoglio dei voti. Non ci sarà ballottaggio nell’unico comune con tre candidati: anche a Scheggino vincerà chi prende più voti.

ATTIGLIANO sindaco uscente: Leonardo Fazio (facente funzione) FAZIO LEONARDO Il Polo per Attigliano (CDX) GUERRA CLAUDIO Idea Comune (CSX)

CALVI DELL’UMBRIA sindaco uscente: Guido Grillini GRILLINI GUIDO Tradizione e innovazione (CSX) NESTA ALFIO Progetto Calvi

FERENTILLO sindaco uscente: commissario prefettizio CASCELLI ELISABETTA Insieme per Ferentillo (CDX) RIFFELLI DUILIO ENRICO Armonia, solidarietà, sicurezza (CSX)

GIOVE sindaco uscente Alvaro Parca (CSX- IV) MORRESI MARCO Giove Bene Comune (CDX) CERIONI MAURIZIO Passione Giove (CSX)

SCHEGGINO sindaco uscente Fabio Dottori (facente funzione) DOTTORI FABIO Uniti per Scheggino (CDX) STEFANELLI CARLO L’altra Italia (EST.DES) BENEDETTI BONAVENTURA Collaboriamo per Scheggino (Civica)