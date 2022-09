Elezioni 2022, Azione ad Amelia con Gelmini: “Competenza per far crescere il Paese”

AMELIA – Ultimi giri elettorali per i rappresentanti dei vari partiti. Il terzo polo, dopo aver presentato i rappresentanti di Civici X a Foligno, ha fatto tappa ad Amelia, presso la comunità Incontro, dove è intervenuta il ministro degli affari regionali Maria Stella Gelmini, fresca di passaggio con Azione.

Gelmini ha spiegato di aver scelto Calenda “per non sottomettersi alle logiche di opportunismo espresse dalla coalizione di destra a cui il suo partito aveva aderito e ciò che è emerso è un sincero impegno nel volere continuare a lavorare secondo un metodo efficace e coerente, quello appunto adottato da questo ultimo governo a cui ancora Maria Stella Gelmini appartiene; quel governo che ha saputo superare la parvenza ideologica solo in grado di favorire contrasti e inerzia tipica dell’agire dei governi precedenti. In questo contesto ha voluto mettere in guardia gli elettori dal diffidare dalle grandi promesse fatte esclusivamente al fine di ottenere consensi ma in realtà prive di effettiva praticabilità, come ad esempio l’infelice sortita di chi ha sostenuto la possibilità di ‘gestire’ i fondi stanziati per il Pnrr a proprio piacere”.

Infine, il messaggio sul partito: “Azione è l’unico partito che distintamente non schierandosi né a destra né a sinistra ha come obiettivo dichiarato una reale e seria crescita del paese sotto ogni aspetto sociale ed economico; e che questo risultato si può ottenere solamente agendo attraverso la competenza e la collaborazione”.