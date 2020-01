Eeroina dall’Umbria alla Sardegna: tre persone in manette

PERUGIA – Tre persone sono finite in manette per un traffico eroina dall’Umbria verso la Sardegna. L’indagine è della squadra mobile di Cagliari, sezione Criminalità organizzata, che mercoledì mattina ha eseguito le misure cautelari in carcere a carico di tre cittadini di nazionalità nigeriana. I provvedimenti restrittivi sono stati richiesti dalla procura del capoluogo sardo che ha coordinato le indagini.