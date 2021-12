Edizione speciale del Monopoly con i Borghi più belli dell’Umbria

PERUGIA – I borghi più belli dell’Umbria protagonisti del gioco del Monopoly. In questi giorni è uscita una versione particolare del tradizionale gioco da tavolo che consentirà di scoprire i borghi dell’Umbria.

La soddisfazione

L’associazione ‘Borghi più belli d’Italia in Umbria’ esprime soddisfazione per questo accordo raggiunto con la società che produce il gioco: “Sin dalla prima richiesta – spiega il presidente Alessandro Dimiziani- si è sta lavorato con grande sinergia tra i 29 comuni dei Borghi più Belli d’Italia in Umbria con L’invio del materiale fotografico, sapendo già del successo che avrebbe avuto L’questa idea promozionale delle piccole realtà ”. Invece di vicolo corto, vicolo stretto, corso Raffaello e Piazza Dante, dunque si potrà passare da Montefranco, Lugnano, Sant’Anatolia di Narco, Castel Ritaldi o Deruta.

Grande promozione

“Questo lancio promozionale – prosegue Dimiziani – vede ‘Umbria insieme alla Toscana, l’Abruzzo e il Molise tra le prime Regioni ad avere l’edizione personalizzata del gioco del Monopoly dove le immagini dei piccoli “borghi d’Italia” sostituiscono quelle classiche delle vie e piazze. Ringrazio il Presidente Nazionale Fiorello Primi è tutto il direttivo nazionale dell’associazione per aver puntato su questo incredibile lancio mediatico”.