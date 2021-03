Editoria umbra, il neo sottosegretario Moles promette attenzione

ROMA – Il neo sottosegretario Giuseppe Moles nel corso di un incontro con la senatrice umbra di Forza Italia Fiammetta Modena ha assicurato grande attenzione ai problemi dell’editoria umbra. Moles, forzista come Modena, ha la delega all’Editoria e durante l’incontro la senatrice umbra ha sottoposto i problemi del giornalismo, della stampa, dell’editoria, del settore radiofonico e televisivo, delle edicole e delle agenzie in generale con particolare riferimento all’Umbria. “I dossier aperti sono molti – ha detto Modena, che è anche membro della commissione Giustizia di Palazzo Madama – e il sottosegretario Moles ha iniziato ad affrontarli, con grande attenzione a un settore che soffre e per il quale lavorerà per la messa in sicurezza il rilancio”.