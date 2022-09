Economy of Francesco, il Papa ai giovani: “Fate chiasso e difendete il Pianeta, non c’è più tempo”

ASSISI – Si chiude con un monito ai giovani “Economy of Francesco”, il grande evento per una economia a misura d’uomo voluto da Papa Francesco. Il quale parlando a giovani ed economisti di tutto il mondo, chiude l’evento di Assisi con una mini-enciclica sull’ economia, sul lavoro, sulla transizione ecologica, sui diritti.

“Fate chiasso, conto su di voi”, ha detto. “Di tempo a disposizione non ce n’ è più perché “la terra brucia, è in rovina” e le idee non bastano, servono scelte “concrete”.

Il testimone dunque passa ai giovani perché “noi non abbiamo saputo custodire il pianeta e non stiamo custodendo la pace”. “Voi siete chiamati a diventare artigiani e costruttori della casa comune, una casa comune che sta andando in rovina. Si tratta di trasformare un’ economia che uccide in un’ economia della vita”, “un’ economia di pace”, come si legge nel primo punto del Patto che Bergoglio ha voluto siglare con i giovani di

‘ Economy of Francesco’ .

Rimettere al centro il lavoro

Senza tanti giri di parole Papa Francesco attacca la finanza e chiede di rimettere al centro il lavoro: “Non dimenticatevi di creare lavoro, buon lavoro, lavoro per tutti”. E poi un appello

per le donne, perché se l’ Italia e l’ Europa vivono il più freddo inverno demografico della loro storia è anche perché è diffusa una certa “schiavitù della donna: non può essere madre perché, appena incomincia a sentire la pancia, la buttano fuori dal lavoro”, dice il Pontefice mettendo il dito su una piaga ancora diffusa.

Cambiamento climatico

Per arginare i disastri ambientali e climatici, Bergoglio non confida nei summit internazionali, “possono non servire”, ma piuttosto nel radicale cambio di stili di vita che può anche costare in termini di benessere o comodità. “Siamo cresciuti a scapito della terra. L’ abbiamo spesso saccheggiata per aumentare il nostro benessere, e neanche il benessere di tutti ma di un gruppetto. È questo il tempo di un nuovo coraggio nell’ abbandono delle fonti fossili d’ energia, di accelerare lo sviluppo di fonti a impatto zero o positivo”, ha detto il Pontefice. E aggiunge: “Dobbiamo accettare il principio etico universale, che però non piace, che i danni vanno riparati” perché non sarebbe giusto che “a pagare il conto siano i nostri figli, i nostri nipoti”. Le emergenze climatiche non debbono essere però l’ alibi per non occuparsi delle “ingiustizie sociali e politiche”.

Il Papa poi affronta un nodo esistenziale di queste società dove sembra che si ha tutto ma alla fine si soffre di “una carestia di felicità”. “Il consumismo attuale cerca di riempire

il vuoto dei rapporti umani con merci sempre più sofisticate – le solitudini sono un grande affare nel nostro tempo! -, ma così genera una carestia di felicità”. Un fenomeno, questa “mancanza di senso”, che tocca anche i giovani: “Guardate la percentuale

dei suicidi: è salita e non pubblicano tutto, nascondono la cifra”. Il Papa ad Assisi ha dato un mandato preciso: potete fare “cose grandi, persino sperare di cambiare un sistema enorme e complesso come l’ economia mondiale”.