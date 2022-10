Ecco il nuovo brand della Regione: “Tutto il cuore ed il colore dell’Umbria”

PERUGIA – Un logo nuovo di zecca, ma anche e soprattutto un “brand system”. La Regione dell’Umbria lo ha anticipato, con gli assessori Paola Agabiti e Roberto Morroni, prima della presentazione ufficiale alla Ttg Travel Experience di Rimini, il prossimo 13 ottobre. All’incontro che si è tenuto al Barton Park di Perugia era presente anche Raffaele Balducci, direttore creativo dell’agenzia Armando Testa che ha realizzato il nuovo brand

“Era una necessità perché l’Umbria non aveva un suo marchio che riuscisse a sintetizzare la nostra identità, la nostra storia, la nostra unicità” ha affermato Agabiti per poi aggiungere: “Un cambio di passo che abbiamo voluto non solo annunciare ma attuare anche perché tutte le altre regioni hanno ormai un brand system”. Il quale , ha spiegato Balducci “Racconta un percorso ed è un segno – ha spiegato Balducci – che contiene i valori dell’Umbria con una simbologia che rappresenta la tradizione, il territorio, il calore, l’arte e il cuore”.

I colori ed il segno

“Come tutti i segni grafici – ha proseguito descrivendo il brand – anche questo deve esprimere contenuti. Siamo partiti dal colore e l’Umbria è verde ma quello che ci ha colpito è il colore degli olivi. Poi in evidenza il territorio con le sue forme rappresentate dalla dolcezza delle colline. In aggiunta il calore umano rappresentato da un abbraccio. Non poteva mancare l’arte con il segno dei rosoni delle chiese. E poi il cuore, a rappresentare la centralità della regione per l’Italia e i sentimenti e le emozioni che si possono provare visitando l’Umbria”.

E in merito al claim “cuore verde d’Italia” Balducci ha evidenziato che “non è stata butta via una definizione nata tanti anni fa ma che è ormai acquisita a livello globale”.

Il vicepresidente della Regione Umbria ha infine evidenziato la “valenza strategica fondamentale” del brand. “C’è un modello Umbria scarsamente percepito – ha detto Morroni – e quindi abbiamo voluto colmare un vuoto. È un brand che darà una marcia in più a tutti i settori e crediamo sia un inizio importante”.